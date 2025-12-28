Basket B femminile Costone in pausa Il 10 gennaio sfida ad Umbertide
Il campionato di basket di Serie B femminile riprenderà il 10 gennaio per l’Oleificio Fiorentini Costone e sarà quella l’ultima giornata del girone di andata. La partita contro Umbertide, attualmente ultima forza del campionato, rappresenta per le ragazze allenate da coach David Fattorini l’occasione per chiudere al meglio la prima parte di stagione regolare, confermando sia i passi in avanti fatti dal collettivo costoniano, sia la crescita che le ragazze della Piaggia devono continuare a perseguire anche nella seconda metà del torneo. Del resto il percorso fatto sin qui è sicuramente positivo ma, al tempo stesso, poteva regalare anche qualche acuto in più. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
