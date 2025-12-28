Basiglio, pista ciclopedonale. La scarsa manutenzione mette a rischio la sicurezza.

di Massimiliano Saggese BASIGLIO Scarsa manutenzione, foglie secche, fanghiglia, umidità persistente e, nelle prime ore del mattino, vere e proprie formazioni di ghiaccio: sono queste le principali cause di una serie di incidenti che si stanno verificando lungo il percorso ciclopedonale che circonda Basiglio, in particolare sui ponticelli pedonali in legno. Proprio nei giorni scorsi, una donna è scivolata su uno di questi ponticelli, riportando la frattura di un piede. L’episodio non è isolato e riaccende l’attenzione sulle condizioni di sicurezza di alcune strutture molto frequentate da residenti e sportivi, soprattutto nelle zone d’ombra, dove si accumulano foglie secche e si forma una pericolosa patina di umidità e fango. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

