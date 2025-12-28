Barella vuole la 200esima vittoria in nerazzurro E contro l’Atalanta…

Nicolò Barella si prepara a raggiungere la 200ª vittoria con la maglia dell'Inter, obiettivo che potrebbe ottenere questa sera contro l'Atalanta. Una tappa significativa nel percorso del centrocampista, che ha contribuito in modo importante alla crescita della squadra. La partita rappresenta un momento importante sia per Barella che per il club, in attesa di un risultato che potrebbe segnare una nuova pietra miliare nella sua carriera nerazzurra.

Secondo l'ultima analisi pubblicata sul portale ufficiale della Beneamata, la sfida di stasera contro l'Atalanta rappresenta un crocevia fondamentale per Nicolò Barella. Il dinamico centrocampista sardo, pilastro della Nazionale e motore del centrocampo milanese, ha nei bergamaschi la sua vittima preferita: sono già tre le reti messe a segno contro gli orobici in Serie A. Tuttavia, il numero 23 insegue un primato ancora più prestigioso.

L'Atalanta è la vittima preferita di Barella: l'azzurro è ad un passo dalle 200 vittorie con l'Inter.

