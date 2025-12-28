Bambino segretato in casa dalla madre e vittima di riti satanici | sospesa la responsabilità genitoriale

Un bambino è stato trovato segregato in casa dalla madre, vittima di riti satanici e pratiche superstiziose. L'assenza di contatti esterni, l'assenza di assistenza sanitaria e le condizioni di vita precarie hanno portato alla sospensione della responsabilità genitoriale. Le indagini continuano per accertare responsabilità e motivazioni, tutelando il benessere del minore e garantendo il suo futuro.

Un bambino segregato in casa, vittima di riti satanici e superstizioni, privato di scuola e pediatra; costretto a dormire di giorno e alimentato solo con biscotti secchi. La vicenda, raccontata stamattina sul quotidiano locale Alto Adige, accaduta nelle scorse settimane nei dintorni di Bolzano. La madre, rimasta vedova, aveva smesso di portarlo a scuola arrivando anche a minacciare di morte le insegnanti. Torture psicologiche sul piccolo continue e influenzate da una sorta di delirio: lo aveva convinto che i dolori fisici come il mal di pancia dovuto alla malsana alimentazione fossero in realtà dovuti a maledizioni sciamaniche che lo avevano colpito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Bambino segretato in casa dalla madre e vittima di riti satanici: sospesa la responsabilità genitoriale Leggi anche: Famiglia nel bosco: rigettato il ricorso. I bambini restano nella struttura. Sospesa la responsabilità genitoriale Leggi anche: Film, riti satanici e guardiani abusivi. Dentro l'orfanotrofio abbandonato di Roma Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bambino segretato in casa dalla madre e vittima di riti satanici: sospesa la responsabilità genitoriale - Un piccolo tenuto segregato in casa e alimentato solo con biscotti secchi. ilfattoquotidiano.it

