Roberto Baggio ripercorre il momento della sua vittoria del Pallone d’Oro, avvenuta nel 1993. Attraverso un post su Instagram, il calciatore ricorda l’importanza di quel riconoscimento, conseguito durante la sua esperienza con la Juventus. Un’occasione per rivivere un traguardo significativo della sua carriera e condividere con i tifosi un ricordo speciale.

Baggio ricorda la vittoria del Pallone d'Oro: il Divin Codino celebra su Instagram l'anniversario della conquista del trofeo vinto in bianconero nel 1993. Il 28 dicembre è una data che resterà per sempre incisa a lettere d'oro nella gloriosa storia della Juventus. Esattamente trentadue anni fa, nel freddo pomeriggio del 1993, il mondo del calcio si inchinava ufficialmente davanti al talento cristallino e ineguagliabile di Roberto Baggio. In quella giornata ormai leggendaria, il "Divin Codino" ricevette da France Football il Pallone d'Oro, il riconoscimento individuale più ambito e prestigioso che un calciatore possa sognare.

© Juventusnews24.com - Baggio ricorda così la vittoria del Pallone d’Oro: nel 1993 il Divin Codino riceveva il prestigioso trofeo – FOTO

