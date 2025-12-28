baby vandali il sindaco contro i genitori

Hanno fatto saltare in aria i sanitari e alcuni arredi del bagno pubblico dei giardini di Filottrano con i petardi. Poi, non soddisfatti, hanno rotto parte dello scivolo. Sono stati apposti dei cartelli per avvertire i frequentatori. Stavolta i baby vandali hanno superato ogni limite, anche secondo il sindaco Luca Paolorossi ha lasciato un messaggio si social ai genitori: "A Filottrano c’è chi, ogni giorno, costruisce servizi, spazi, opportunità. Lo fanno amministratori, imprenditori, associazioni, cittadini che amano davvero questo paese. E poi c’è chi, di notte, distrugge. Bagni pubblici devastati, giochi vandalizzati, spazi comuni trattati come discariche emotive da ragazzi annoiati e lasciati soli. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

