Avvenire critica Donald Trump anche se salva i cristiani
I fatti avranno anche bisogno delle interpretazioni, come diceva Friedrich Nietzsche, ma le seconde devono pur muovere dai primi. Fatto: nella notte di Natale Donald Trump ha ordinato massicci raid aerei contro postazioni dello Stato Islamico dell’Africa Occidentale in Nigeria. Fatto, supportato tragicamente dai numeri: l’islamismo variamente articolato sta mettendo in scena da lustri in Nigeria una sistematica mattanza dei cristiani. Dal 2009 a oggi sono oltre 52mila le vittime, più di 7mila solo nel 2025. Fatto, supportato obiettivamente dalla cronaca: in Europa, l’Europa colta, raffinata, culla della cristianità (matrice storico-culturale che come insegnava il grande sociologo Rodney Stark va ben oltre il cristianesimo come fatto confessionale), questo massacro non ha mai smosso le anime belle, non si è mai preso le prime pagine dei giornaloni, non ha mai monopolizzato i convegni di Bruxelles. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
