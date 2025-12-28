Durante l’appuntamento di oggi con Verissimo, Sonia Bruganelli ha condiviso aspetti poco conosciuti della sua vita, tra cui un episodio significativo legato al suo passato e alla relazione con Bonolis. L’intervista ha offerto uno sguardo sincero su momenti personali e difficili, permettendo al pubblico di conoscere meglio la sua storia e le sfide affrontate nel tempo.

Nel corso della puntata di Verissimo andata in onda oggi è stata riproposta una lunga e intensa intervista a Sonia Bruganelli, nella quale l’imprenditrice e produttrice televisiva ha ripercorso alcuni dei momenti più delicati della sua vita privata. Dal racconto dell’aborto a 24 anni fino alla depressione, agli attacchi di panico e ai disturbi alimentari, Bruganelli ha parlato apertamente delle sue fragilità e del percorso di consapevolezza affrontato negli anni. L’interruzione di gravidanza all’inizio della relazione con Bonolis. Bruganelli ha raccontato di aver interrotto la sua prima gravidanza quando aveva 24 anni, in un momento in cui aveva appena iniziato la relazione con Paolo Bonolis. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Avevo 24 anni”. Sonia Bruganelli, non si era mai saputo prima: il dramma con Bonolis

