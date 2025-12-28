Avengers | Doomsday | È trapelato online il terzo trailer dedicato agli X-Men!

È stato condiviso online il terzo trailer di Avengers: Doomsday, dedicato agli X-Men. Il 2025 si conferma un anno ricco di leak per i Marvel Studios, dopo le prime indiscrezioni sui precedenti filmati. Questo nuovo teaser offre un’anteprima sul film, contribuendo ad alimentare l’attesa tra i fan e gli appassionati di Marvel.

Il 2025 si conferma l’anno dei leak per i Marvel Studios. Dopo le indiscrezioni sui primi due filmati, è approdato online il terzo teaser trailer di Avengers: Doomsday. Se i precedenti video si erano concentrati sul ritorno di Steve Rogers (Chris Evans) e sul richiamo mistico di Thor a Odino, questa nuova clip punta tutto sui mutanti. Secondo le prime reazioni dei fan, questo terzo teaser è il migliore finora, grazie a un mix perfetto di nostalgia e azione epica che introduce ufficialmente tre membri degli X-Men nel cuore pulsante della Saga del Multiverso. I dettagli del leak: X-Men in costumi gialli e blu. 🔗 Leggi su Nerdpool.it © Nerdpool.it - Avengers: Doomsday: È trapelato online il terzo trailer dedicato agli X-Men! Leggi anche: Avengers: Doomsday – La Marvel pubblica online il primo trailer dedicato a Steve Rogers! Leggi anche: Avengers: Doomsday | Teaser leaked: gli X-Men sono i protagonisti! Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Avengers: Doomsday, anche il terzo trailer è stato leakato: chi è il protagonista? - Il terzo trailer di Avengers: Doomsday è trapelato online in queste ore: ecco chi è il protagonista dopo Steve Rogers e Thor! cinema.everyeye.it

Avengers: Doomsday, il primo dei teaser è trapelato in rete e anticipa un grande ritorno - Il teaser di Avengers: Doomsday è trapelato online, confermando un ritorno importante e un forte tema sulla paternità. drcommodore.it

Avengers Doomsday: il trailer è trapelato sul web e conferma il ritorno inaspettato del "primo vendicatore". VIDEO - C'è infatti un'attesa enorme sull'evoluzione del Marvel cinematic universe e i fan si aspettano molto da questa pell ... affaritaliani.it

Avengers: Doomsday – “Thor Odinson Will Return” Trailer (Concept Version)

LEAKED! Ecco trapelato in rete il terzo teaser di Avengers: Doomsday a tema X-Men. Trovate il link nel primo commento. facebook

X-MEN TRAILER AVENGERS DOOMSDAY #AvengersDoomsday x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.