Avellino torta nuziale in fiamme e sposo ustionato | cos’è successo | VIDEO

A Avellino, durante un matrimonio, un incidente ha coinvolto la torta nuziale con giochi pirotecnici, causando un incendio e ustioni agli sposi. L’episodio ha interrotto i festeggiamenti, costringendo gli invitati a evacuare rapidamente. Di seguito, i dettagli e il video dell’accaduto, che ha sorpreso tutti per la sua imprevedibilità.

Doveva essere uno dei momenti top del matrimonio ed invece, ad Avellino, la torta con i giochi pirotecnici ha creato un incendio che ha portato alla fuga degli sposi e degli invitati L'articolo Avellino, torta nuziale in fiamme e sposo ustionato: cos’è successo VIDEO proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Avellino, torta nuziale in fiamme e sposo ustionato: cos’è successo | VIDEO Leggi anche: Fiamme dalla torta nuziale, sposo ustionato in Irpinia Leggi anche: Fuoco e fiamme dalla torta nuziale al momento del taglio: ustionato lo sposo, scoppia un incendio nella sala ricevimenti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Matrimonio finisce in fiamme, lo sposo ustionato nell'Avellinese; Matrimonio ad Ariano Irpino: cerimonia interrotta da un incendio, paura tra gli invitati; Incendio durante un matrimonio ad Ariano: scintille sulla torta scatenano il panico all’hotel Kristall; Matrimonio da incubo: torta nuziale in fiamme, sposo ferito e hotel devastato dal fumo. Fuoco e fiamme dalla torta nuziale al momento del taglio: ustionato lo sposo, scoppia un incendio nella sala ricevimenti - Le fontane luminose sulla torta hanno innescato le fiamme nell'hotel di Ariano Irpino. ilfattoquotidiano.it

Incendio ad Ariano Irpino alla festa di matrimonio, sposo ustionato dalle fiamme dalla torta nuziale - Ad Ariano Irpino l'incendio è scoppiato al momento del taglio della torta nuziale: per lo sposo ustioni di secondo grado alla mano destra e alla testa ... virgilio.it

Fiamme dalla torta nuziale, sposo ustionato nell'Avellinese. Scintille hanno innescato incendio - Paura per duecento invitati ad un matrimonio in un albergo di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. msn.com

Il giorno più bello di due innamorati, nel momento iconico del ricevimento del matrimonio: il taglio della torta nuziale. Ecco, proprio in quel frangente tutto andato letteralmente in fumo. E anche in fiamme. Ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Allo scoccare facebook

Avellino, la hall dell’hotel va a fuoco al taglio della torta del matrimonio: sposo ustionato e ospiti intossicati – Il video x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.