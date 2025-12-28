Avellino-Scafati Un derby di fuoco

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo l’anticipo di ieri sera tra Mestre e Torino, ecco che oggi si giocano, tutte alle 18, le altre nove sfide valide per la 19ª giornata di A2. È l’ultima del girone d’andata e la classifica designerà le magnifiche quattro, quelle che si qualificheranno alla Final Four di Coppa Italia. L’unica già dentro è l’attuale capolista, la Vuelle Pesaro, protagonista oggi del big match di Verona contro una delle tre immediate inseguitrici. Tra Avellino e Scafati è un derby ricco di motivi d’interesse, con gli irpini nuova forza rampante della A2 e Givova che sta cercando col passare delle settimane di tornare a lottare per il vertice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

avellino scafati un derby di fuoco

© Ilrestodelcarlino.it - Avellino-Scafati. Un derby di fuoco

Leggi anche: Unicusano Avellino Basket – Givova Scafati: biglietti in prevendita a tariffe scontate per il derby

Leggi anche: Derby Avellino-Scafati: il PalaDelMauro verso il sold-out

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Avellino-Scafati. Un derby di fuoco; BASKET A2: DERBY DI FINE ANNO, SCAFATI AFFRONTA AVELLINO; La 19ª giornata, ultima d’andata. Mestre non si ferma: è a +6. Oggi Milano-Cento; A2-Unicusano Avellino – Givova Scafati: il derby campano che vale un pezzo di playoff.

avellino scafati derby fuocoA2-Unicusano Avellino – Givova Scafati: il derby campano che vale un pezzo di playoff - Nell’ultima gara dell’anno, il PalaDelMauro si prepara a vivere una delle serate più attese dell’intera stagione di Lega2: la sfida tra Unicusano Avellino e Givova ... pianetabasket.com

avellino scafati derby fuocoDerby ad Avellino per la Givova Scafati. Walker: "Il nostro gioco è in crescita e lo dimostreremo" - Il 2025 della Givova Scafati si chiude con il derby: domenica 28 dicembre alle ore 18, la squadra di Frank Vitucci sarà di scena al Pala Del Mauro per la sfida contro l’Avellino ... pianetabasket.com

Febbre da derby, tremila biglietti venduti: il PalaDelMauro si prepara al sold-out - 00 al PalaDelMauro contro la Givova Scafati sono già 3. irpinianews.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.