Avellino-Scafati Un derby di fuoco
Dopo l’anticipo di ieri sera tra Mestre e Torino, ecco che oggi si giocano, tutte alle 18, le altre nove sfide valide per la 19ª giornata di A2. È l’ultima del girone d’andata e la classifica designerà le magnifiche quattro, quelle che si qualificheranno alla Final Four di Coppa Italia. L’unica già dentro è l’attuale capolista, la Vuelle Pesaro, protagonista oggi del big match di Verona contro una delle tre immediate inseguitrici. Tra Avellino e Scafati è un derby ricco di motivi d’interesse, con gli irpini nuova forza rampante della A2 e Givova che sta cercando col passare delle settimane di tornare a lottare per il vertice. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Leggi anche: Unicusano Avellino Basket – Givova Scafati: biglietti in prevendita a tariffe scontate per il derby
Leggi anche: Derby Avellino-Scafati: il PalaDelMauro verso il sold-out
Avellino-Scafati. Un derby di fuoco; BASKET A2: DERBY DI FINE ANNO, SCAFATI AFFRONTA AVELLINO; La 19ª giornata, ultima d’andata. Mestre non si ferma: è a +6. Oggi Milano-Cento; A2-Unicusano Avellino – Givova Scafati: il derby campano che vale un pezzo di playoff.
A2-Unicusano Avellino – Givova Scafati: il derby campano che vale un pezzo di playoff - Nell’ultima gara dell’anno, il PalaDelMauro si prepara a vivere una delle serate più attese dell’intera stagione di Lega2: la sfida tra Unicusano Avellino e Givova ... pianetabasket.com
Derby ad Avellino per la Givova Scafati. Walker: "Il nostro gioco è in crescita e lo dimostreremo" - Il 2025 della Givova Scafati si chiude con il derby: domenica 28 dicembre alle ore 18, la squadra di Frank Vitucci sarà di scena al Pala Del Mauro per la sfida contro l’Avellino ... pianetabasket.com
Febbre da derby, tremila biglietti venduti: il PalaDelMauro si prepara al sold-out - 00 al PalaDelMauro contro la Givova Scafati sono già 3. irpinianews.it
Domani alle 18.00, il Unicusano Avellino Basket scenderà in campo al PalaDelMauro per il derby contro la Givova Scafati L’impianto di via Zoccolari è pronto a vestirsi da grande occasione - facebook.com facebook
BASKET A2: DERBY DI FINE ANNO, SCAFATI AFFRONTA AVELLINO Il 2025 della Givova Scafati si chiude con il derby: domenica 28 dicembre alle ore 18, la squadra di Frank... x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.