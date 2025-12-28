Avellino matrimonio finisce in disgrazia | rogo innescato dalla torta nuziale

A Avellino, un matrimonio si conclude in modo inatteso a causa di un incendio scaturito dalla torta nuziale. L’incidente ha causato danni e disagio, interrompendo la festa e suscitando preoccupazione tra gli ospiti. Un episodio che ricorda come anche i momenti più speciali possano essere soggetti a imprevisti, richiedendo attenzione e cautela durante le celebrazioni.

Un matrimonio che finisce, letteralmente, in disgrazia. Doveva essere il momento più atteso della festa, quello destinato a chiudere in bellezza la lunga giornata di celebrazioni. Invece, allo scoccare della mezzanotte, le nozze si sono trasformate in pochi istanti in un incubo. Quella che nelle intenzioni degli sposi doveva essere una scenografia da sogno è diventata la causa di un incendio che ha seminato il panico e mandato all'ospedale lo sposo. Già, galeotta fu la torta nuziale. Il misfatto è accaduto all'interno dell'hotel ristorante Kristall di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. La torta nuziale era stata sistemata nella hall, circondata da fontane pirotecniche pronte a entrare in funzione durante il taglio del dolce. La hall dell'hotel Kristall di Ariano Irpino (Avellino) è andata a fuoco nella notte tra sabato e domenica 28 dicembre mentre si celebrava un matrimonio. A innescare le fiamme, le fontane luminose accese durante il taglio della torta.

