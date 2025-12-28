Avellino la hall dell’hotel va a fuoco al taglio della torta del matrimonio | sposo ustionato e ospiti intossicati – Il video

Durante un matrimonio ad Ariano Irpino, la hall dell’hotel Kristall Palace è stata colpita da un incendio causato dalle fontane luminose sulla torta nuziale. L’incidente ha provocato ustioni allo sposo e intossicazioni tra gli ospiti, che si sono trovati a dover evacuare rapidamente. La scena si è svolta nel contesto di un evento festivo, trasformando un momento di gioia in una situazione di emergenza.

Un matrimonio ad Ariano Irpino, in provincia di Avellino, è degenerato in panico quando le fontane luminose posizionate sulla torta nuziale hanno sprigionato scintille che hanno subito preso fuoco sui tendaggi e sul soffitto della hall dell’hotel Kristall Palace. I circa duecento invitati si sono trovati intrappolati tra fumo e caos. Il personale della struttura è intervenuto e ha messo in salvo le persone mentre contattava i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Ariano Irpino e Grottaminarda, i carabinieri e diverse ambulanze del 118. Lo sposo, originario di Calitri, ha riportato ustioni di secondo grado alla mano destra e alla testa dopo aver tentato di spegnere le fiamme. 🔗 Leggi su Open.online

La hall dell’hotel Kristall di Ariano Irpino (Avellino) è andata a fuoco nella notte tra sabato e domenica 28 dicembre mentre si celebrava un matrimonio. A innescare le fiamme, le fontane luminose accese durante il taglio della torta. - facebook.com facebook