Avaria a un aliscafo nelle Eolie passeggeri riportati a Vulcano e ripartiti nel pomeriggio

Oggi si sono verificati disagi nei collegamenti marittimi tra le Eolie e la Sicilia, a causa di un'avaria a un aliscafo sulla tratta Lipari–Milazzo. I passeggeri sono stati riportati a Vulcano e, nel pomeriggio, il servizio è ripreso regolarmente. La compagnia di navigazione ha aggiornato sulla situazione, assicurando gli interventi necessari per ripristinare la normale operatività.

Disagi nel pomeriggio di oggi nei trasporti marittimi tra le isole Eolie e la Sicilia, a causa di un'avaria che avrebbe interessato un aliscafo in servizio sulla tratta Lipari–Milazzo.Secondo quanto appreso, l'unità, partita da Lipari alle 15.10, avrebbe accusato un problema tecnico dopo la.

