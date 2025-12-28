Avanzi delle feste contaminati il decalogo Iss per evitare problemi di salute

Durante le festività natalizie e di Capodanno, è comune conservare gli avanzi dei pasti per evitare sprechi. Tuttavia, è importante seguire alcune semplici regole per garantire la sicurezza alimentare e prevenire problemi di salute. Il decalogo dell’ISS fornisce indicazioni pratiche su come conservare, riscaldare e consumare in modo sicuro gli avanzi delle feste, tutelando così la salute di tutta la famiglia.

Con le festività natalizie e di Capodanno, nelle case degli italiani si accumulano avanzi di cibo. Pranzi e cene lasciano in eredità piatti già pronti che spesso vengono consumati nei giorni successivi, con l'obiettivo di ridurre gli sprechi alimentari. Una pratica diffusa e positiva, ma che deve essere gestita con attenzione per evitare rischi per la salute. A richiamare l'attenzione sui comportamenti corretti è l' Istituto Superiore di Sanità, che ha diffuso una serie di indicazioni operative per conservare e consumare gli avanzi in sicurezza. Le raccomandazioni sono state elaborate nell'ambito del progetto Sac, che analizza la percezione della sicurezza alimentare e mira a migliorare la qualità delle informazioni a disposizione dei consumatori.

