Autovelox telelaser e ump | dove saranno gli agenti nella settimana di Capodanno

Durante la settimana di Capodanno, la polizia locale intensifica i controlli stradali con autovelox, telelaser e UMP. Questa programmazione mira a garantire maggiore sicurezza sulle strade cittadine e a prevenire comportamenti pericolosi, contribuendo a ridurre gli incidenti legati alla velocità. Gli agenti saranno presenti in diverse zone, seguendo un piano di controllo mirato per tutelare tutti gli utenti della strada.

L'impegno della polizia locale per garantire una maggiore sicurezza sulle strade cittadine e contrastare il fenomeno della velocità eccessiva prosegue con una nuova programmazione dei servizi di controllo. A partire da lunedì 29 dicembre 2025 e fino a domenica 4 gennaio 2026, le pattuglie. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Autovelox, telelaser e ump: dove saranno gli agenti nella settimana di Capodanno Leggi anche: Controlli con autovelox, telelaser e ump della polizia locale Leggi anche: Autovelox, telelaser e presenza nei quartieri: la settimana della polizia locale La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Autovelox e Ufficio Mobile di Prossimità: postazioni dal 29 dicembre 2025 al 4 gennaio 2026; Autovelox a Verona, ecco dove sono dal 22 al 28 dicembre 2025; La mappa delle postazione autovelox attive a Verona questa settimana. Controlli velocità intensificati: ecco le sei strade con pattuglie mobili - Verona, sicurezza stradale sotto la lente: la polizia locale intensifica i controlli della velocità con radar e presidio fisso su sei vie ... veronaoggi.it

Autovelox sulle strade d'Italia a fine agosto: ecco dove saranno e quali sono le sanzioni - Viaggiare in auto durante l'estate, in particolare ad agosto, richiede un'attenzione maggiore alle regole della strada, e in particolare ai limiti di velocità. ilgiornale.it

La mappa delle postazione autovelox attive a Verona questa settimana - Continuano i controlli della polizia locale di Verona, anche con autovelox. veronaoggi.it

Agenda Verona di domenica 28 dicembre #autovelox e telelaser #numeriutili x.com

Aggiornato l'elenco delle postazioni Telelaser e Autovelox sino alla conclusione delle festività natalizie - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.