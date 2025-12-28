Autori di furti seriali traditi dal dna avevano colpito anche Bussolengo

Autori di furti seriali, precedentemente attivi anche a Bussolengo, sono stati individuati grazie a una piccola traccia di DNA. La loro attività criminale si basava su un metodo consolidato, che ha infine portato alla loro identificazione. Un dettaglio biologico ha permesso di interrompere una serie di episodi criminosi, confermando l’efficacia delle analisi genetiche nella risoluzione dei casi.

Una carriera criminale costruita su un collaudato modus operandi, interrotta da una minuscola traccia biologica. Si è chiusa con l'arresto la fuga di Fonzi Di Colombi, 40 anni residente a Cadoneghe, e Jessica Huier, sua coetanea di Monza. La coppia, già nota alle forze dell'ordine per numerosi.

