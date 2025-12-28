Auto prende fuoco l’incendio si allarga al sottobosco Vegetazione in fiamme e strada chiusa

Nella giornata del 28 dicembre ad Arezzo, un incendio ha interessato un’autovettura, causando la propagazione delle fiamme al sottobosco circostante. L’incendio ha coinvolto circa 800 metri quadrati di vegetazione, portando alla chiusura temporanea di una strada nelle vicinanze. L’intervento dei vigili del fuoco è stato fondamentale per contenere il rogo e garantire la sicurezza dell’area.

Arezzo, 28 dicembre 2025 – Un incendio divampato all’interno di un’autovettura ha provocato un rogo che ha interessato anche 800 metri quadrati di sottobosco. Accade ad Anghiari, in località Scheggia, dove i vigili del fuoco del comando di Arezzo sono dovuti intervenire per domare le fiamme. Il fuoco è partito lungo la Strada Provinciale 43. L’incendio ha coinvolto completamente il veicolo e interessato circa 800 mq di sottobosco adiacente. L'intervento è servito a completare la bonifica del mezzo e della vegetazione. La viabilità è stata interrotta in entrambi i sensi, sul posto una pattuglia dei Carabinieri della Stazione di Subbiano. 🔗 Leggi su Lanazione.it

