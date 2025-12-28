Auto prende fuoco brucia anche il sottobosco | chiusa la viabilità

Un’auto in fiamme ha causato l’interruzione della viabilità nella zona, con le fiamme che si sono propagate al sottobosco, interessando circa 800 metri quadrati di arbusti. L’intervento delle squadre di emergenza è stato necessario per domare il rogo e garantire la sicurezza dell’area circostante.

Un'auto che prende fuoco, le fiamme che si propagano velocemente al sottobosco, in fumo circa 800 metri quadrati di arbusti. Questo quanto accaduto intorno alle 14 lungo la strada provinciale 43 in località Scheggia nel comune di Anghiari.Le fiamme hanno avvolto completamente la macchina.

