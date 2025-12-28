Nelle prime ore di questa mattina a Bradford, nel West Yorkshire, si è verificato un incidente stradale coinvolgendo tre veicoli, conseguenza di un inseguimento della polizia. L'impatto ha causato gravi ferite a due persone. L'evento evidenzia i rischi legati alle situazioni di inseguimento e le conseguenze di comportamenti imprudenti sulla strada. Le autorità stanno indagando sulle cause dell'incidente.

Grave incidente stradale nelle prime ore di questa mattina a Bradford, nel West Yorkshire, dove un violento scontro che ha coinvolto tre auto ha lasciato due persone gravemente ferite al termine di un inseguimento ad alta velocità da parte della polizia. L’allarme è scattato poco dopo le 5.30, quando i servizi di emergenza sono intervenuti sul luogo dell’impatto. Sul posto sono arrivati polizia, ambulanze e vigili del fuoco, impegnati per diverse ore nelle operazioni di soccorso e messa in sicurezza dell’area. Secondo quanto comunicato dalla polizia del West Yorkshire, gli agenti stavano inseguendo una BMW M3 dopo che il conducente non si era fermato a un posto di controllo su Canal Road. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Auto impazzite volano una contro l’altra: incidente shock dopo l’inseguimento della polizia

Leggi anche: Genova, forza il posto di blocco della polizia e travolge un’altra auto, inseguimento finisce con tre feriti

Leggi anche: Inseguimento in città, passeur si schianta contro auto della polizia slovena

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

OPUS INCERTUM / Il restyling della Ritmo Abarth. Ancora con le maniglie tonde, ma con tanta voglia di normalizzarsi e rincorrere la Golf. Altro caso emblematico di auto ritenuta tamarra e poco desiderabile, balzata agli onori delle quotazioni impazzite dopo c - facebook.com facebook