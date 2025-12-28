Augurare il cancro a calciatori e loro figli perché la squadra va male | Bari una moglie denuncia Lo sconsiderato messaggio di un anonimo

Una donna ha denunciato un messaggio anonimo che augurava il cancro ai calciatori e ai loro figli, a causa delle recenti difficoltà della squadra di Bari. La vicenda evidenzia come insulti e minacce sui social possano colpire anche le famiglie dei protagonisti dello sport, sottolineando l’importanza di un comportamento rispettoso e civile online. L’immagine mostrata è tratta dal profilo social di Rachele Risaliti, moglie di Gaetano Castrovilli.

L'immagine è tratta dal profilo di social network di Rachele Risaliti, moglie del calciatore Gaetano Castrovilli. Calciatore del Bari che in questo campionato di calcio va male. Un individuo ha pensato bene di scrivere, naturalmente celato dietro lo schermo di un telefono o un pc, delle parole esecrabili come l'augurio della morte per cancro di chi è nella squadra malmessa in serie B. Per un pallone che rotola. Non siamo neanche più alla follia, abbondantemente superata. Siamo allo schifo più totale. Solidarietà a chi ha subìto un simile odio e una richiesta: individuare chi è stato e condannarlo a non toccare più il telefono.

