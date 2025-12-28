Ecco un’analisi degli ascolti televisivi di sabato 27 dicembre 2025, con dati Auditel relativi ai programmi andati in onda nel pomeriggio, nel preserale e nell’access prime time. Si tratta di un resoconto dettagliato sull’audience dei principali programmi, tra cui Verissimo – Le Storie e Ciao Maschio, per comprendere meglio l’andamento degli ascolti nella giornata.

Come sono andati gli ascolti tv dei programmi andati in onda nel pomeriggio di ieri, sabato 27 dicembre 2025? Ecco i dati Auditel in merito all’analisi degli ascolti tv di tutti i programmi del pomeriggio, del preserale e dell’access prime time di sabato. Dati Auditel del pomeriggio Rai e Mediaset del 27 dicembre 2025. Su Rai1 Bar Centrale segna 1.507.000 spettatori (12.7%) e Passaggio a Nord Ovest raduna 1.118.000 spettatori (10.9%), mentre A Sua Immagine è seguito da 882.000 spettatori (9%) nella prima parte e 865.000 spettatori (8.8%) nella seconda parte. A seguire, dopo il TG1 (965.000 – 9. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo – Le Storie e Ciao Maschio | Sabato 27 dicembre 2025

Leggi anche: Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e Ciao Maschio | Sabato 1 novembre 2025

Leggi anche: Auditel, l’analisi degli ascolti tv di Verissimo, Bar Centrale e Ciao Maschio | Sabato 8 novembre 2025

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Auditel l’analisi degli ascolti tv di Verissimo e Telethon | Sabato 20 dicembre 2025; Auditel | l’analisi degli ascolti tv di Amici Domenica In Verissimo e Telethon | Domenica 21 dicembre 2025.

Ascolti Tv, i dati Auditel di martedì 23 dicembre 2025: Antonella Clerici regina della serata, bene Io Sono Farah - Scopriamo insieme i dati Auditel degli ascolti tv di martedì 23 dicembre 2025:, ecco quale programma televisivo o film ha tenuto gli spettatori incollati allo schermo. msn.com

Ascolti TV 27 Dicembre 2025: i dati Auditel della prima serata - Share, spettatori e programmi più visti della prima serata su Rai, Mediaset e La7. atomheartmagazine.com

Ascolti tv, Alberto Angela re dell'Auditel a Natale, Harry Potter vola sul podio - Gli ascolti della sera di Natale 2025 vedono in prime time su Rai1 Stanotte a Torino con Alberto Angela conquistare una media di 3. iltempo.it