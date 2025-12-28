Attentato in via Corridoni la bomba in una zona lontana dalle zone rosse | si indaga sul movente

Nella mattina del 27 dicembre, a Latina, si è verificato un attentato in via Corridoni. La bomba è esplosa in una zona distante dalle aree considerate più a rischio. Le autorità stanno conducendo indagini approfondite per chiarire il movente e risalire agli autori dell'episodio. La squadra mobile si sta occupando delle verifiche e dei rilievi necessari per fare luce sull’accaduto.

Sono al lavoro gli investigatori della squadra mobile per risalire alla matrice dell'attentato che si è consumato all'alba di ieri, 27 dicembre, a Latina. Teatro è stato questa volta il quartiere Nicolosi, via Corridoni per l'esattezza, dove intorno alle 5 è esplosa una bomba carta.

Nuovo attentato esplosivo, bomba carta devasta un’auto al Nicolosi - L’episodio prima dell’alba in via Corridoni, l’ordigno acceso all’interno di una vettura in sosta che appartiene a un romeno di 45 anni. latinaoggi.eu

Attentato esplosivo, un testimone ha visto una vettura uscire in retromarcia da via Corridoni - La dichiarazione di un residente potrebbe indirizzare le ricerche degli investigatori della Polizia, al vaglio i filmati della zona ... latinaoggi.eu

Nuovo attentato esplosivo a Latina: bomba carta devasta un’auto al Nicolosi. Paura prima dell’alba in Latina: intorno alle 5:30 una bomba carta è esplosa all’interno di una vettura parcheggiata in via Corridoni, nel cuore del quartiere Nicolosi. L’ordigno facebook

