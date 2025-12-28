Atm la Cassazione impone reintegro di cinque apprendisti | sindacati all’attacco sull’operato dell’ex vertice

Con una sentenza destinata a segnare un punto fermo nella storia recente dell’azienda trasporti di Messina, la Corte di Cassazione ha dichiarato illegittima la gestione del personale adottata dall’ex vertice di Atm SpA, presieduto da Giuseppe Campagna. La Suprema Corte ha disposto il reintegro di. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Atm, la Cassazione impone reintegro di cinque apprendisti: sindacati all'attacco sull'operato dell'ex vertice.

atm cassazione impone reintegroMessina, caso Atm: reintegrato l'apprendista licenziato nel 2023 - Si conclude, dopo più di due anni, il caso di uno dei cinque autisti apprendisti di ATM SpA , licenziati dall'azienda nel 2023 con la mancata trasformazione ... rtp.gazzettadelsud.it

