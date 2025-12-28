Atletica Romagnola sempre più protagonista

Lo scorso fine settimana ha regalato grandi soddisfazioni agli atleti della Romagna, protagonisti sia alla 26ª edizione della Maratona di Pisa che alla 45ª " Corrida del Progresso " di Castel Maggiore. Due manifestazioni di rilevo in cui i rappresentanti della nostra regione hanno brillato, confermando l’ottimo momento dell’ atletica romagnola. Alla Maratona di Pisa, le atlete riminesi hanno dato spettacolo, con Daniela Valgimigli (Liferunner) e Federica Moroni (Rimini Nord Santarcangelo) entrambe nella top ten. Valgimigli ha chiuso una gara combattuta al 5° posto con un ottimo 2h53’18”, precedendo Moroni, che ha tagliato il traguardo al 6° posto con un tempo di 2h53’27”. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

