La sfida tra Atalanta e Inter, in programma il 28 dicembre, rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della 17ª giornata di Serie A. Entrambe le squadre, in cerca di continuità, si affrontano in un match che promette spettacolo e tensione. Ecco le probabili formazioni, con Scamacca e Lautaro come protagonisti principali, in un confronto che potrebbe influenzare il proseguo della stagione.

La 17ª giornata di Serie A ha regalato già diversi scontri interessanti, ma nella serata del 28 dicembre andrà in scena il big match tra Atalanta e Inter, una partita mai scontata tra due formazioni in cerca di conferme soprattutto in questo ultimo periodo dell’anno. A partire dalle ore 20:45, Palladino e Chivu si incontreranno al Gewiss Stadium per cercare di portarsi a casa tre punti fondamentali. L’Inter, dopo essere stata eliminata dal Bologna in Supercoppa Italiana, ha bisogno di vincere per riportare l’umore alle stelle e provare a mantenere il primo posto in classifica anche per questa giornata, nonostante gli assalti di Napoli, Milan e Juventus. 🔗 Leggi su Forzainter.eu

© Forzainter.eu - Atalanta-Inter, probabili formazioni: Scamacca contro Lautaro

Leggi anche: Roma Inter probabili formazioni: chi in coppia con Lautaro?

Leggi anche: Union SG-Inter, probabili formazioni: Bonny e Lautaro dal 1?

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Le probabili formazioni di Atalanta-Inter; Atalanta-Inter: probabili formazioni e statistiche; Probabili formazioni Atalanta-Inter: chi gioca titolare e le ultime su Maldini, Lookman, Scamacca, Acerbi, Thuram e Lautaro; Serie A: Atalanta-Inter in campo domenica alle 20.45 DIRETTA Probabili formazioni.

Atalanta-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e in streaming la Serie A - 45 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona ... tuttosport.com