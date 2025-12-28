Atalanta Inter parla Giannitti | Ci saranno tante azioni offensive Con Palladino…

Marco Giannitti, ex direttore sportivo del Frosinone, commenta la sfida tra Atalanta e Inter. Secondo le sue parole, ci saranno molte azioni offensive da entrambe le squadre, con un'attenzione particolare a come Palladino e il suo staff affronteranno l'incontro. La partita promette di essere un confronto aperto, in cui le strategie offensive saranno protagoniste.

Inter News 24 Atalanta Inter, l’ex direttore sportivo del Frosinone Marco Giannitti ha parlato della partita di questa sera. Vediamo le sue dichiarazioni. In vista del posticipo di questa sera al Gewiss Stadium, Marco Giannitti — esperto dirigente sportivo ed ex direttore del Frosinone — ha rilasciato un’intervista esclusiva ai microfoni di Tuttomercatoweb. Al centro del dibattito la supersfida tra l’Atalanta e la Beneamata, un match che promette spettacolo e alta intensità tattica. Giannitti ha analizzato l’approccio dei meneghini guidati da Cristian Chivu, l’ex carismatico difensore del Triplete oggi alla guida dei campioni d’Italia, sottolineando come la solidità dei nerazzurri sarà messa a dura prova dal gioco dinamico degli orobici. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Atalanta Inter, parla Giannitti: «Ci saranno tante azioni offensive. Con Palladino…» Leggi anche: Atalanta, i regali sotto l’albero per Palladino? Un passo in avanti dalle risorse offensive già in casa Leggi anche: Giannitti avverte i nerazzurri: «Con Palladino hanno cambiato marcia, ma la Cremonese con Nicola…» Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. …con Marco Giannitti. Atalanta-Inter, Palladino: "Servirà la partita perfetta, tabù fatti per essere battuti" - Inter, l'allenatore dei bergamaschi parla di "tabù da sfatare" e chiede ai suoi "la partita perfetta" contro la capolista: "L’Inter è fortissima, sa fare ... sport.sky.it

