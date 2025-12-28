Atalanta Inter Marotta | Conte? Non voglio fare polemica Frattesi…

Nel prepartita di Atalanta-Inter, Beppe Marotta ha commentato il momento della squadra nerazzurra, sottolineando l’importanza di analizzare il bilancio dell’anno in corso. Senza entrare in polemiche, ha anche toccato il tema di Frattesi e ha espresso considerazioni su Antonio Conte, mantenendo un tono sobrio e rispettoso. Di seguito, le parole del dirigente con un focus sull’attuale fase della squadra e le prospettive future.

Marotta. Nel prepartita di Atalanta-Inter, Beppe Marotta ha preso la parola ai microfoni di DAZN per fare il punto sul momento nerazzurro, partendo dal bilancio complessivo dell'anno solare. Il presidente dell' Inter ha accolto con soddisfazione il giudizio positivo dei tifosi sul 2025: " Sono contento, è un atto di stima per il lavoro della società in ambito corporate e in quello sportivo che ha portato alla chiusura dell'anno con un bilancio importante. Un attestato di stima che ci lusinga tutti ". Inevitabile anche un passaggio sulle dichiarazioni di Antonio Conte, che ha definito Juventus, Milan e Inter come squadre strutturate.

