Atalanta Inter LIVE 0-1 | la sblocca Lautaro incredibile errore di Samardzic
Alle 20.45 alla New Balance Arena si disputa Atalanta-Inter, partita valida per il 17° turno di Serie A 2025/26. Segui con noi la diretta di questa sfida, che vede il punteggio di 0-1 grazie alla rete di Lautaro, in un contesto caratterizzato da un episodio inaspettato di Samardzic. Un incontro importante per le sorti del campionato, da seguire attentamente fino al suo esito.
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena per Atalanta Inter, match valevole per il 17° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Atalanta Inter, match valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie A 202526. Orobici reduci dalla vittoria per 0 a 1 contro il Genoa nel turno precedente. Turno che, invece, i nerazzurri non hanno ancora disputato per via degli impegni di Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana poi persa contro il Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIONRARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: ? LIVE! Marsiglia-Atalanta 0-1: la sblocca Samardzic con una magia
Leggi anche: Atalanta Inter LIVE 0-1: la sblocca Lautaro sull’assist del neo entrato Esposito!
Atalanta-, la diretta; Dove vedere Atalanta-Inter sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE; Atalanta-Inter sarà in chiaro su DAZN ma non per tutti: come vederla gratis in diretta TV.
LIVE Atalanta-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Cartellino giallo per Sulemana - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Atalanta-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro in gol sul clamoroso errore di Djimsiti - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Atalanta-Inter 0-1 | Djimsiti SHOCK Lautaro LETALE 3 gol dal VAR | OneFootball - Akanji recupera il pallone con l’anticipo secco e serve Zielinski, che verticalizza per Lautaro. onefootball.com
Le ufficiali di Atalanta-Inter Le scelte di Palladino e Chivu - facebook.com facebook
Finisce il primo tempo: Atalanta-Inter 0-0 Predominio territoriale dell'Inter che crea tanto ma spesso sbaglia l'ultimo passaggio. Palla gol clamorosa per Lautaro, una chance anche per Thuram ma Carnesecchi respinge. Annullato un gol al francese per fuorigio x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.