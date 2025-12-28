Atalanta Inter LIVE 0-1 | finisce qui! 3 punti d’oro che chiudono il 2025 nerazzurro
Alle 20.45 alla New Balance Arena si gioca Atalanta-Inter, match valido per il 17° turno di Serie A 2025/26. Segui con noi il live di questa partita, che si è conclusa con il risultato di 0-1 in favore dell'Inter, portando tre punti importanti per i nerazzurri e chiudendo così il loro percorso nel 2025.
di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena per Atalanta Inter, match valevole per il 17° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Atalanta Inter, match valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie A 202526. Orobici reduci dalla vittoria per 0 a 1 contro il Genoa nel turno precedente. Turno che, invece, i nerazzurri non hanno ancora disputato per via degli impegni di Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana poi persa contro il Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIONRARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com
Leggi anche: Genoa Inter LIVE 1-2: finisce qui! I nerazzurri si prendono i 3 punti e la vetta!
Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE, questa sera Verona Atalanta. Adesso Inter Como 4-0: finisce qui!
Atalanta-, la diretta; Dove vedere Atalanta-Inter sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE; Atalanta-Inter sarà in chiaro su DAZN ma non per tutti: come vederla gratis in diretta TV.
LIVE Atalanta-Inter 0-1 Serie A 2025/2026: Inter controlla il possesso - Inter: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Atalanta-Inter 0-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: Lautaro in gol sul clamoroso errore di Djimsiti - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Atalanta-Inter 0-1 | Djimsiti SHOCK Lautaro LETALE 3 gol dal VAR | OneFootball - Con quello all'Atalanta, Lautaro segna il suo 30esimo gol nel 2025 e sale a quota 166 reti in nerazzurro, a 5 gol da Boninsegna (171) nella classifica all- onefootball.com
Le ufficiali di Atalanta-Inter Le scelte di Palladino e Chivu - facebook.com facebook
Finisce il primo tempo: Atalanta-Inter 0-0 Predominio territoriale dell'Inter che crea tanto ma spesso sbaglia l'ultimo passaggio. Palla gol clamorosa per Lautaro, una chance anche per Thuram ma Carnesecchi respinge. Annullato un gol al francese per fuorigio x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.