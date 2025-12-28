Alle 20.45, alla New Balance Arena, si affrontano Atalanta e Inter nel 17° turno di Serie A 2025/26. La partita, in corso di svolgimento, si trova all’intervallo con il punteggio di 0-0. Segui con noi gli aggiornamenti in tempo reale per restare informato sull’andamento dell'incontro.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena per Atalanta Inter, match valevole per il 17° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Atalanta Inter, match valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie A 202526. Orobici reduci dalla vittoria per 0 a 1 contro il Genoa nel turno precedente. Turno che, invece, i nerazzurri non hanno ancora disputato per via degli impegni di Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana poi persa contro il Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIONRARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atalanta Inter LIVE 0-0: si va all’intervallo

Leggi anche: Bologna Inter LIVE 1-1: si va all’intervallo

Leggi anche: Inter Como LIVE 1-0: fine primo tempo, si va all’intervallo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Dove vedere Atalanta-Inter sabato in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Atalanta-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE; Atalanta-Inter, dove vederla oggi in TV e streaming gratis su DAZN: orario e formazioni ufficiali; Atalanta-Inter: formazioni ufficiali, orario e dove vedere in tv e in streaming la Serie A.

Atalanta-Inter 0-0 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: gol annullato a Thuram, fuorigioco millimetrico di Lautaro - Inter di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it