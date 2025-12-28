Atalanta Inter LIVE 0-0 | occasionissima per Luis Henrique e Barella

Segui con noi la diretta di Atalanta-Inter, valida per il 17° turno di Serie A 2025/26. L’incontro si svolge alle 20.45 alla New Balance Arena. Durante la partita, segnaliamo le occasioni più importanti, tra cui quelle di Luis Henrique e Barella. Resta aggiornato sui principali sviluppi e sulle azioni più significative del match, che rappresenta un momento importante del campionato.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena per Atalanta Inter, match valevole per il 17° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Atalanta Inter, match valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie A 202526. Orobici reduci dalla vittoria per 0 a 1 contro il Genoa nel turno precedente. Turno che, invece, i nerazzurri non hanno ancora disputato per via degli impegni di Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana poi persa contro il Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIONRARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

