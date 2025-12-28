Atalanta-Inter le formazioni ufficiali | Djimsiti recupera e gioca Pasalic sulla trequarti

Ecco le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter: l’Atalanta schiera un 3-4-1-2 con Carnesecchi in porta e Djimsiti recuperato, mentre Pasalic si posiziona sulla trequarti. L’Inter si prepara a affrontare la partita con la formazione prevista. Un confronto tra due squadre in cerca di punti fondamentali in campionato.

Atalanta-Inter, le formazioni ufficiali. Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Hien, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Zalewski; Pasalic; De Ketelaere, Scamacca. All. Palladino A disp. Sportiello, Rossi, Scalvini, Comi, Ahanor, Bernasconi, Musah, Brescianini, Samardzic, Maldini, Kamaldeen, Krstovic. Inter (3-5-2): Sommer; Bisseck, Akanji, Bastoni; Luis Henrique, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Chivu A disp. Martinez, Taho, De Vrij, Cocchi, Carlos Augusto, Cinquegrano, Diouf, Frattesi, Sucic, Mkhitaryan, Spinaccè, Pio Esposito. Le formazioni ufficiali di Atalanta-Inter: Raffaele Palladino sceglie di giocarsela con Pasalic sulla trequarti dietro alle due punte De Ketelaere e Scamacca, rinunciando al ‘terzo’ di sinistra con Kamaldeen e Maldini entrambi in panchina. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

