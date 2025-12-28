Atalanta Inter Lautaro sta bene E contro la Dea ha dei numeri eccezionali

Lautaro Martinez si presenta in buona forma in vista della sfida tra Atalanta e Inter. Il giocatore argentino ha dimostrato ottime prestazioni nelle recenti gare e ha spesso inciso nelle sfide contro la Dea. La sua condizione fisica e le sue capacità offensive rappresentano un elemento importante per la squadra nerazzurra, con numeri che testimoniano il suo impatto in questa stagione.

Inter News 24 Atalanta Inter, Lautaro Martinez è in gran condizione. E contro i bergamaschi di solito lascia sempre il segno. Vediamo i suoi numeri. La Beneamata si prepara a chiudere il suo 2025 solare con una delle trasferte più iconiche e complicate del campionato: la sfida al Gewiss Stadium contro l'Atalanta. Sotto la guida tecnica di Cristian Chivu, l'ex carismatico difensore del Triplete oggi allenatore della compagine milanese, i nerazzurri cercano punti preziosi per consolidare il primato in classifica prima della sosta. Gli occhi di tutti, però, sono puntati sul capitano e uomo simbolo del club, Lautaro Martinez.

