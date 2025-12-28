Inter News 24 Atalanta Inter, il peso dei precedenti, la striscia di Lautaro e la nuova Dea di Palladino pronta a fronteggiare la squadra di Cristian Chivu. Atalanta Inter è una sfida che negli ultimi anni parla chiaramente nerazzurro, soprattutto quando in campo c’è Lautaro Martínez. Il capitano dell’ Inter si trova particolarmente a suo agio contro la Atalanta: in campionato le ha già segnato 7 gol, arricchendo il bottino con 2 assist, numeri che ne fanno uno dei peggiori incubi della Dea. Il momento personale dell’argentino rende il dato ancora più significativo. Lautaro arriva infatti da tre partite consecutive di Serie A in gol, con 4 reti complessive. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atalanta Inter, Lautaro incubo nero per la Dea: numeri da leader e una tradizione tutta nerazzurra

Leggi anche: Calhanoglu Inter, dopo Lautaro c’è lui: numeri, leadership e rinascita nerazzurra

Leggi anche: Lautaro Martinez vola: doppia cifra già a dicembre e numeri da leggenda nerazzurra! Le ultime

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Incubo rigori senza fine per l'Inter: una sola vittoria dal 2017 e troppe ferite aperte; Inter, per Bonny Natale da incubo: dal rigore horror all’infortunio. Dumfries out a lungo, può tornare Bellanova; TS - Atalanta-Inter, tornano dal 1' Akanji, Calhanoglu e Lautaro. Quattro ballottaggi per Chivu; Florenzi torna sullo scudetto 2022. Poi svela: Né Messi né CR7, il peggior incubo è stato Perisic.

Atalanta-Inter: probabili formazioni, orario e dove vedere in tv e in streaming la Serie A - 45 alla New Balance Arena di Bergamo e sarà visibile in esclusiva in diretta su Dazn e Sky Zona ... tuttosport.com