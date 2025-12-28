Atalanta Inter la cabala sorride ai nerazzurri | quasi sempre vittoria nell’ultima dell’anno

L’ultimo turno di Serie A tra Atalanta e Inter favorisce spesso i nerazzurri, con risultati positivi nelle ultime sfide di fine dicembre. Analizzando i precedenti, l’Inter ha ottenuto vittorie significative a Bergamo, compresa quella del 2022. Questa tendenza offre uno spunto di riflessione sulla possibile evoluzione dell’incontro, sottolineando l’importanza di considerare i dati storici nel contesto attuale del campionato.

L'Inter si affida anche alla cabala in vista della sfida di questa sera contro l'Atalanta. Come sottolinea il Corriere dello Sport, i nerazzurri hanno costruito negli anni una tradizione favorevole nell'ultimo impegno dell'anno, un dettaglio che rafforza fiducia e convinzione alla vigilia del match di Bergamo. I numeri parlano chiaro: nelle ultime dieci gare giocate prima della chiusura dell'anno, l'Inter ha raccolto sette vittorie, due pareggi e una sola sconfitta.

