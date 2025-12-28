Atalanta Inter il tabù per gli orobici passa dal centrocampo nerazzurro | Palladino prepara la contromisura

L'Inter si prepara ad affrontare l'Atalanta, con particolare attenzione alla zona centrale del campo. Palladino studia una strategia per contrastare il tabù degli orobici contro i nerazzurri, cercando di sfruttare le proprie risorse e di limitare le offensive avversarie. La partita si presenta come una sfida indirizzata a determinare le sorti di una rivalità storica, con un focus particolare sul reparto nevralgico del campo.

Inter News 24 per arginarlo. Una tradizione negativa da sfatare e un duello tattico che promette scintille. È dal lontano novembre 2018 che l'Atalanta non riesce a imporsi sull'Inter tra le mure amiche. Una "maledizione" sportiva che, secondo l'attenta analisi de La Gazzetta dello Sport, affonda le sue radici in una precisa dinamica di campo: la costante superiorità numerica e qualitativa del centrocampo nerazzurro rispetto a quello orobico. Stasera, nella cornice del New Balance Stadium, la storia potrebbe ripetersi o interrompersi: tutto dipenderà dalla gestione dei duelli individuali e dalle contromisure studiate dagli allenatori.

