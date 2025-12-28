Atalanta-Inter GRATIS su DAZN | Serie A 28-12-2025 ??

Il 28 dicembre alle 20:45, Atalanta-Inter sarà visibile gratuitamente su DAZN, senza bisogno di abbonamento. Questa partita rappresenta il terzo incontro in chiaro della stagione di Serie A, offrendo agli appassionati l'opportunità di seguire un match importante senza costi aggiuntivi. La visione è disponibile esclusivamente sulla piattaforma di streaming, garantendo accessibilità e comodità.

Domenica 28 dicembre alle 20:45 Atalanta-Inter si gioca gratis su DAZN senza abbonamento, terzo match in chiaro della stagione. L'ultima sfida di Serie A del 2025 vede la squadra di Palladino in grande fiducia dopo le vittorie contro Genoa e Cagliari ospitare l'Inter di Chivu che rientra dalla Supercoppa e difende la vetta con Milan e Napoli in scia. Registrati gratis con la tua email su DAZN.com o inquadra il QR Code dalla Smart TV. Pierluigi Pardo e Andrea Stramaccioni raccontano ogni istante dalla New Balance Arena con Alessio De Giuseppe a bordocampo.

