Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 20:45 si disputa il match tra Atalanta e Inter alla New Balance Arena. In questa occasione, verranno illustrate le formazioni ufficiali, analizzate le quote e formulati i pronostici. La trasferta dei milanesi si presenta come un impegno importante, caratterizzato da una partita che si preannuncia equilibrata e da seguire attentamente nel contesto del 17esimo turno di Serie A.

Il big match del 17esimo turno è senza dubbio quello in programma domenica sera alla New Balance Arena tra Atalanta e Inter. Partiamo dalla Dea che sta chiudendo l’anno in crescendo e va a caccia di un successo per rientrare definitivamente nella corsa europea. Con il successo in extremis a Marassi con il Genoa, gli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

Atalanta-Inter (domenica 28 dicembre 2025 ore 20:45): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Trasferta breve ma insidiosa per i milanesi

