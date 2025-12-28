Atalanta-Inter domenica 28 dicembre 2025 ore 20 | 45 | formazioni quote pronostici Trasferta breve ma insidiosa per i milanesi
Domenica 28 dicembre 2025 alle ore 20:45 si disputa Atalanta-Inter, partita valida per il 17º turno di Serie A. La sfida si svolgerà alla New Balance Arena e rappresenta un’occasione importante per entrambe le squadre. In questo articolo si analizzano formazioni, quote e pronostici, offrendo un quadro completo di una trasferta che si preannuncia difficile per i nerazzurri.
Il big match del 17esimo turno è senza dubbio quello in programma domenica sera alla New Balance Arena tra Atalanta e Inter. Partiamo dalla Dea che sta chiudendo l’anno in crescendo e va a caccia di un successo per rientrare definitivamente nella corsa europea. Con il successo in extremis a Marassi con il Genoa, gli . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
