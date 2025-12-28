Inter News 24 Atalanta Inter è il test della maturità per i nerazzurri: ambizione, pressione e crescita nel momento chiave della stagione. Alla vigilia di Atalanta Inter, Cristian Chivu non cerca alibi e mette a fuoco il momento dei nerazzurri. L’Inter è in testa alla Serie A ed è solida nella top-8 di Champions, ma resta una squadra in evoluzione. CANTIERE – « Non è facile dirlo a dicembre, ma siamo ancora un cantiere. Questo gruppo veniva da mesi difficili e si sta ritrovando ». Il tecnico difende il percorso scelto dal suo arrivo. METODO – « Avrei potuto stravolgere tutto per imprimere il mio marchio, sarebbe stata la via più semplice. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Atalanta Inter, Chivu avverte: «Siamo ancora un cantiere, ma negli scontri diretti servono punti»

Leggi anche: Inter, zero punti negli scontri diretti ma una maturità nuova: il derby racconta un’altra squadra

Leggi anche: Chivu Inter, è crisi negli scontri diretti: i numeri e la tendenza da invertire

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Inter, Chivu: Atalanta avversario ostico, Supercoppa? Sarei ipocrita a dire che siamo contenti; Allenamento o giorno libero? Il programma di Chivu per le feste di Natale in vista di Atalanta-Inter; Le probabili formazioni contro l'Atalanta e altre 2 storie sull'Inter che potresti esserti perso; Genoa: De Rossi, per l'ultima in casa vogliamo dare una gioia ai tifosi.

Preview Atalanta-Inter - Chivu ritrova Calhanoglu, Zielinski sfida Mkhitaryan - Archiviata l'amara parentesi della Supercoppa, l'Inter torna ad occuparsi del campionato e lo fa con la complicatissima trasferta di Bergamo, dove l'aspetta un'Atalanta rilanciata dalla cura Palladino ... msn.com