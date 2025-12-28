Atalanta Inter arbitro | ecco la decisione dell’AIA

Per la partita tra Atalanta e Inter, valida per la 17ª giornata di Serie A 2025-2026, l’arbitro designato è Federico La Penna della sezione di Roma 1. La gara si terrà oggi alle 20:45 al Gewiss Stadium. Di seguito le decisioni ufficiali dell’AIA e le principali novità relative alla direzione di gara.

Atalanta Inter arbitro. Sarà Federico La Penna della sezione di Roma 1 a dirigere Atalanta-Inter, gara valida per la 17ª giornata di Serie A 2025-2026, in programma oggi domenica alle 20:45 al Gewiss Stadium. Per il direttore di gara si tratta di un appuntamento delicato, vista l'importanza dei punti in palio e il peso specifico della sfida nel percorso stagionale di entrambe le formazioni. La Penna sarà chiamato a garantire equilibrio e controllo in un match che promette intensità e ritmo elevato. Atalanta Inter arbitro: la squadra arbitrale al completo. Ad affiancare La Penna ci saranno gli assistenti Berti e Perrotti, mentre il ruolo di quarto uomo sarà affidato a Rapuano.

