Atalanta-Inter 0-1 Lautaro fa volare i nerazzurri che chiudono in testa il 2025

L’Inter conquista una vittoria importante a Bergamo contro l’Atalanta, con il gol decisivo di Lautaro Martinez. La squadra di Chivu, al quarto risultato positivo consecutivo, si posiziona in testa alla classifica di Serie A alla fine del 2025. La partita, valida per la 17ª giornata, ha visto i nerazzurri mantenere il vantaggio e consolidare la propria posizione in campionato.

L’Inter espugna Bergamo e si porta in testa da sola alla classifica. La formazione di Chivu, al quarto successo di fila in campionato, ha superato l’Atalanta (0-1) nell’incontro valido per la 17esima giornata di Serie A. Decisivo il sinistro vincente di Lautaro Martinez, su assist di Esposito, al 20? della ripresa, dopo un errore di Djimsiti. In classifica Inter a quota 36, a +1 sul Milan. L’Atalanta resta ferma a 22. Chiudiamo l'anno con i 3? punti? pic.twitter.comcsugf7EYG7 — Inter?? (@Inter) December 28, 2025 Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Atalanta-Inter 0-1, Lautaro fa volare i nerazzurri che chiudono in testa il 2025 Leggi anche: Atalanta Inter LIVE 0-1: finisce qui! 3 punti d’oro che chiudono il 2025 nerazzurro Leggi anche: L'Inter stende la Lazio e aggancia la Roma in vetta: Lautaro e Bonny fanno volare i nerazzurri Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Atalanta-, orari e dove vederla in TV; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Pronostico Atalanta-Inter quote analisi 17ª giornata Serie A; Atalanta-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE. Serie A, Atalanta-Inter 0-1: Lautaro difende la vetta solitaria - Dopo la sconfitta col Bologna in Supercoppa, l' Inter volta subito pagina in campionato e chiude il 2025 in vetta alla classifica da sola. msn.com

PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1: Lautaro, un altro gol pesante. Luis Henrique si sveglia tardi, Djimsiti horror - Inter: da Lautaro e Calhanoglu a Scamacca e De Ketelaere voti top e flop del match di Serie A ... calciomercato.it

Atalanta-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro Martinez micidiale (7,5), Esposito decisivo (7). Timido Luis Henrique (5,5) - Inter si è concluso con la vittoria della squadra di Chivu. leggo.it

Serie A, Atalanta-Inter 0-1: gli ospiti tornano in vetta Bologna-Sassuolo 1-1 Cremonese-Napoli 0-2, Milan-Verona 3-0, Pisa-Juventus 0-2, Udinese-Lazio 1-1, Torino-Cagliari 1-2, Lecce-Como 0-3, Parma-Fiorentina 1-0 Cronaca testuale su Rainews.it https://ww - facebook.com facebook

Finisce il primo tempo: Atalanta-Inter 0-0 Predominio territoriale dell'Inter che crea tanto ma spesso sbaglia l'ultimo passaggio. Palla gol clamorosa per Lautaro, una chance anche per Thuram ma Carnesecchi respinge. Annullato un gol al francese per fuorigio x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.