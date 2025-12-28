Atalanta Inter 0-1 | guizzo di Lautaro e Capodanno da capolisti

Nella sfida tra Atalanta e Inter, i nerazzurri si impongono 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez. La squadra di Cristian Chivu dimostra solidità e determinazione, ottenendo una vittoria importante in trasferta. Con questa prestazione, l’Inter si conferma tra le principali contendenti per la classifica, mantenendo alta la competitività nel campionato italiano.

Atalanta Inter 0-1. L’Inter di Cristian Chivu risponde presente, interpreta la partita con personalità e concretezza e porta a casa tre punti pesantissimi a Bergamo contro l’Atalanta. I nerazzurri costruiscono molto, tengono il pallino del gioco per lunghi tratti e, come spesso accade, si affidano alla loro arma più affilata. Al 65’, Lautaro Martinez colpisce ancora: inserimento perfetto e destro chirurgico nell’angolino su assist raffinato di Pio Esposito. È il gol che decide il match, il trentesimo dell’anno solare per il capitano e quello che spinge l’Inter in vetta alla classifica, sfruttando i successi di Juventus, Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Atalanta Inter, Lautaro incubo nero per la Dea: numeri da leader e una tradizione tutta nerazzurra Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE, questa sera Verona Atalanta. Adesso Inter Como 2-0: Thuram! Raddoppia l’Inter. Lautaro spreca il tris La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Atalanta-, orari e dove vederla in TV; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Pronostico Atalanta-Inter quote analisi 17ª giornata Serie A; Atalanta-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE. Serie A, Atalanta-Inter 0-1: Lautaro difende la vetta solitaria - Dopo la sconfitta col Bologna in Supercoppa, l' Inter volta subito pagina in campionato e chiude il 2025 in vetta alla classifica da sola. msn.com

PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1: Lautaro, un altro gol pesante. Luis Henrique si sveglia tardi, Djimsiti horror - Inter: da Lautaro e Calhanoglu a Scamacca e De Ketelaere voti top e flop del match di Serie A ... calciomercato.it

Atalanta-Inter 0-1, le pagelle nerazzurre: Pio entra bene, Luis Henrique timido - Sporca i guantoni a Carnesecchi con un tiro a giro leggibile, poi si vede annullare un gol. msn.com

Serie A, Atalanta-Inter 0-1: gli ospiti tornano in vetta Bologna-Sassuolo 1-1 Cremonese-Napoli 0-2, Milan-Verona 3-0, Pisa-Juventus 0-2, Udinese-Lazio 1-1, Torino-Cagliari 1-2, Lecce-Como 0-3, Parma-Fiorentina 1-0 Cronaca testuale su Rainews.it https://ww - facebook.com facebook

Finisce il primo tempo: Atalanta-Inter 0-0 Predominio territoriale dell'Inter che crea tanto ma spesso sbaglia l'ultimo passaggio. Palla gol clamorosa per Lautaro, una chance anche per Thuram ma Carnesecchi respinge. Annullato un gol al francese per fuorigio x.com

