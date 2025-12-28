Atalanta Inter 0-1 | guizzo di Lautaro e Capodanno da capolisti

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella sfida tra Atalanta e Inter, i nerazzurri si impongono 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez. La squadra di Cristian Chivu dimostra solidità e determinazione, ottenendo una vittoria importante in trasferta. Con questa prestazione, l’Inter si conferma tra le principali contendenti per la classifica, mantenendo alta la competitività nel campionato italiano.

Atalanta Inter 0-1. L’Inter di Cristian Chivu risponde presente, interpreta la partita con personalità e concretezza e porta a casa tre punti pesantissimi a Bergamo contro l’Atalanta. I nerazzurri costruiscono molto, tengono il pallino del gioco per lunghi tratti e, come spesso accade, si affidano alla loro arma più affilata. Al 65’, Lautaro Martinez colpisce ancora: inserimento perfetto e destro chirurgico nell’angolino su assist raffinato di Pio Esposito. È il gol che decide il match, il trentesimo dell’anno solare per il capitano e quello che spinge l’Inter in vetta alla classifica, sfruttando i successi di Juventus, Milan e Napoli. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.itImmagine generica

Leggi anche: Atalanta Inter, Lautaro incubo nero per la Dea: numeri da leader e una tradizione tutta nerazzurra

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE, questa sera Verona Atalanta. Adesso Inter Como 2-0: Thuram! Raddoppia l’Inter. Lautaro spreca il tris

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

Atalanta-, orari e dove vederla in TV; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Pronostico Atalanta-Inter quote analisi 17ª giornata Serie A; Atalanta-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE.

atalanta inter 0 1Serie A, Atalanta-Inter 0-1: Lautaro difende la vetta solitaria - Dopo la sconfitta col Bologna in Supercoppa, l' Inter volta subito pagina in campionato e chiude il 2025 in vetta alla classifica da sola. msn.com

atalanta inter 0 1PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1: Lautaro, un altro gol pesante. Luis Henrique si sveglia tardi, Djimsiti horror - Inter: da Lautaro e Calhanoglu a Scamacca e De Ketelaere voti top e flop del match di Serie A ... calciomercato.it

atalanta inter 0 1Atalanta-Inter 0-1, le pagelle nerazzurre: Pio entra bene, Luis Henrique timido - Sporca i guantoni a Carnesecchi con un tiro a giro leggibile, poi si vede annullare un gol. msn.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.