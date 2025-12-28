Atalanta Inter 0-1 | dopo tre gol annullati la zampata di Lautaro Martinez I nerazzurri tornano in testa alla classifica

28 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella partita tra Atalanta e Inter, la squadra nerazzurra ha conquistato una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez. Nonostante tre reti annullate, la segnatura decisiva ha permesso all'Inter di tornare in testa alla classifica. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre, con i nerazzurri che hanno saputo sfruttare l'opportunità per salire al primo posto.

Atalanta Inter 0-1: decisivo Lautaro Martinez, con i nerazzurri che sono tornati in vetta alla classifica. Come è andata. L’ Inter risponde presente, sbanca Bergamo e si riprende lo scettro della Serie A. Nel posticipo che chiude la giornata, la squadra guidata da Cristian Chivu supera l’ Atalanta per 1-0 al termine di una gara sofferta e ricca di episodi. Tre punti pesantissimi che permettono ai nerazzurri di effettuare il controsorpasso sui cugini del Milan, portandosi in vetta solitaria a +1. Primo tempo: Thuram illude, Carnesecchi c’è. La prima frazione è un monologo tattico con fiammate improvvise. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

atalanta inter 0 1 dopo tre gol annullati la zampata di lautaro martinez i nerazzurri tornano in testa alla classifica

© Juventusnews24.com - Atalanta Inter 0-1: dopo tre gol annullati, la zampata di Lautaro Martinez. I nerazzurri tornano in testa alla classifica

Leggi anche: Atalanta-Inter: Pio entra e manda in gol Lautaro, Chivu  in testa alla classifica a Capodanno | Finale 0-1

Leggi anche: Lautaro riporta l’Inter in testa alla classifica: basta il suo gol per battere l’Atalanta

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Atalanta-, orari e dove vederla in TV; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Pronostico Atalanta-Inter quote analisi 17ª giornata Serie A; Atalanta-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE.

atalanta inter 0 1Serie A, Atalanta-Inter 0-1: Lautaro difende la vetta solitaria - Dopo la sconfitta col Bologna in Supercoppa, l' Inter volta subito pagina in campionato e chiude il 2025 in vetta alla classifica da sola. msn.com

atalanta inter 0 1PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1: Lautaro, un altro gol pesante. Luis Henrique si sveglia tardi, Djimsiti horror - Inter: da Lautaro e Calhanoglu a Scamacca e De Ketelaere voti top e flop del match di Serie A ... calciomercato.it

atalanta inter 0 1Atalanta-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro Martinez micidiale (7,5), Esposito decisivo (7). Timido Luis Henrique (5,5) - Inter si è concluso con la vittoria della squadra di Chivu. leggo.it

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.