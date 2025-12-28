Atalanta Inter 0-1 | dopo tre gol annullati la zampata di Lautaro Martinez I nerazzurri tornano in testa alla classifica

Nella partita tra Atalanta e Inter, la squadra nerazzurra ha conquistato una vittoria per 1-0 grazie a un gol di Lautaro Martinez. Nonostante tre reti annullate, la segnatura decisiva ha permesso all'Inter di tornare in testa alla classifica. La partita ha mostrato equilibrio e determinazione da entrambe le squadre, con i nerazzurri che hanno saputo sfruttare l'opportunità per salire al primo posto.

Atalanta Inter 0-1: decisivo Lautaro Martinez, con i nerazzurri che sono tornati in vetta alla classifica. Come è andata. L’ Inter risponde presente, sbanca Bergamo e si riprende lo scettro della Serie A. Nel posticipo che chiude la giornata, la squadra guidata da Cristian Chivu supera l’ Atalanta per 1-0 al termine di una gara sofferta e ricca di episodi. Tre punti pesantissimi che permettono ai nerazzurri di effettuare il controsorpasso sui cugini del Milan, portandosi in vetta solitaria a +1. Primo tempo: Thuram illude, Carnesecchi c’è. La prima frazione è un monologo tattico con fiammate improvvise. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Atalanta Inter 0-1: dopo tre gol annullati, la zampata di Lautaro Martinez. I nerazzurri tornano in testa alla classifica Leggi anche: Atalanta-Inter: Pio entra e manda in gol Lautaro, Chivu in testa alla classifica a Capodanno | Finale 0-1 Leggi anche: Lautaro riporta l’Inter in testa alla classifica: basta il suo gol per battere l’Atalanta Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme. Atalanta-, orari e dove vederla in TV; Serie A, Genoa-Atalanta 0-1. Fiorentina-Udinese 5-1: prima vittoria viola in campionato; Pronostico Atalanta-Inter quote analisi 17ª giornata Serie A; Atalanta-Inter, dove vedere la partita in diretta tv e streaming LIVE. Serie A, Atalanta-Inter 0-1: Lautaro difende la vetta solitaria - Dopo la sconfitta col Bologna in Supercoppa, l' Inter volta subito pagina in campionato e chiude il 2025 in vetta alla classifica da sola. msn.com

PAGELLE E TABELLINO ATALANTA-INTER 0-1: Lautaro, un altro gol pesante. Luis Henrique si sveglia tardi, Djimsiti horror - Inter: da Lautaro e Calhanoglu a Scamacca e De Ketelaere voti top e flop del match di Serie A ... calciomercato.it

Atalanta-Inter 0-1, le pagelle: Lautaro Martinez micidiale (7,5), Esposito decisivo (7). Timido Luis Henrique (5,5) - Inter si è concluso con la vittoria della squadra di Chivu. leggo.it

Serie A, Atalanta-Inter 0-1: gli ospiti tornano in vetta Bologna-Sassuolo 1-1 Cremonese-Napoli 0-2, Milan-Verona 3-0, Pisa-Juventus 0-2, Udinese-Lazio 1-1, Torino-Cagliari 1-2, Lecce-Como 0-3, Parma-Fiorentina 1-0 Cronaca testuale su Rainews.it https://ww - facebook.com facebook

Finisce il primo tempo: Atalanta-Inter 0-0 Predominio territoriale dell'Inter che crea tanto ma spesso sbaglia l'ultimo passaggio. Palla gol clamorosa per Lautaro, una chance anche per Thuram ma Carnesecchi respinge. Annullato un gol al francese per fuorigio x.com

