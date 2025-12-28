Atalanta Inter 0-1 | 3 punti d’oro che chiudono il 2025 nerazzurro in testa vittoria sotto il segno di Lautaro

28 dic 2025

L'Inter chiude il 2025 con una vittoria importante contro l'Atalanta, grazie a un gol di Lautaro Martinez. La partita, disputata alle 20.45 alla New Balance Arena, era valida per il 17° turno di Serie A. I tre punti conquistati rafforzano la posizione nerazzurra in classifica, con un risultato che riflette l’equilibrio e la determinazione delle due squadre nel corso della stagione.

di Giuseppe Colicchia Appuntamento alle 20.45 alla New Balance Arena per Atalanta Inter, match valevole per il 17° turno di Serie A 202526: seguilo live con noi. Tutto pronto alla New Balance Arena di Bergamo per Atalanta Inter, match valevole per la 17^ giornata del campionato di Serie A 202526. Orobici reduci dalla vittoria per 0 a 1 contro il Genoa nel turno precedente. Turno che, invece, i nerazzurri non hanno ancora disputato per via degli impegni di Riad per la semifinale di Supercoppa Italiana poi persa contro il Bologna. Segui con noi la cronaca live testuale dell’incontro. CLICCA QUI PER AGGIONRARE LA LIVE CRONACA. 🔗 Leggi su Internews24.com

Atalanta Inter LIVE 0-1: finisce qui! 3 punti d'oro che chiudono il 2025 nerazzurro

Atalanta-Inter 0-1, Lautaro fa volare i nerazzurri che chiudono in testa il 2025

