Atalanta arriva l’Inter | ecco i convocati al New Balance Arena
Sono stati annunciati i 23 giocatori convocati da mister Raffaele Palladino per la partita tra Atalanta e Inter, valida per la 17ª giornata di Serie A. L'incontro si terrà questa sera alle ore 20 presso il New Balance Arena. La squadra si prepara a affrontare una sfida importante, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in una giornata chiave del campionato.
CALCIO. Sono 23 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Atalanta-Inter, gara della 17ª giornata della Serie A in programma alle ore 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Leggi anche: Atalanta, testa al campionato: domani sera arriva il Cagliari alla New Balance Arena. Formazioni e diretta tv
Leggi anche: L’Atalanta travolge il Genoa, al New Balance Arena finisce 4-0 | La cronaca
Atalanta, arriva l’Inter: ecco i convocati al New Balance Arena - Sono 23 i calciatori convocati da mister Raffaele Palladino per Atalanta- ecodibergamo.it
Atalanta, i convocati per il Cagliari: out Hien - L'Atalanta di Palladino si prepara a scendere in campo per la 15ª giornata di Serie A. gazzetta.it
Atalanta, si rivede Kolasinac: torna tra i convocati dopo oltre 6 mesi - Buone notizie per l'Atalanta di Ivan Juric, che per la sfida in programma questa sera alle 20. calciomercato.com
Atalanta vs Inter ? Pronostico degli Astri (Serie A) | Brickoscopo Calcio
Contro l’Atalanta, l’Inter arriva con una tradizione più che favorevole: 15 risultati utili consecutivi 10 vittorie 5 pareggi E non è tutto 8 successi di fila contro la Dea L’ultimo passo falso 2018. A posto. - facebook.com facebook
CdS - #Inter, arriva il mese verità: dopo l'Atalanta ci sono Bologna e Napoli. E c'è anche la Champions x.com
La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.