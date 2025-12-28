Associazione carabinieri in campo Un anno con le sentinelle civiche | Più di 23mila ore per cittadini

Il bilancio annuale della Sezione ravennate dell’ Associazione Nazionale Carabinieri testimonia il forte impegno e presenza sul territorio, confermati dai numeri più che positivi che hanno contraddistinto il 2025. Attualmente sono 415 i soci, di cui 80 volontari operativi, che prestano assistenza a cittadini e turisti, fornendo servizi pubblici e mai a privati. Dal 2 gennaio al 16 dicembre 2025, sono 23.684 le ore di attività civiche di osservazione, ascolto e segnalazione: un ruolo fondamentale nella società per garantire la sicurezza percepita, tutelare i diritti dei cittadini e promuovere la coesione sociale a supporto al Comando Corpo Polizia Locale. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Riapre a Randazzo la sede dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC): dopo 40 anni un nuovo presidio di volontariato e di legalità - Come l’Araba Fenice, dopo quarant’anni esatti torna a rivivere a Randazzo la sede locale dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC), chiusa nel lontano 1985. gazzettinonline.it