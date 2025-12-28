Assicurazioni a prezzi stracciati truffatore 64enne guadagnava fino a 20 mila euro a settimana
Un uomo di 64 anni di Caserta, noto per precedenti penali, gestiva un sistema di truffe assicurative seriali. Con un'accurata pianificazione, riusciva a ottenere ingenti guadagni illeciti, stimati intorno ai 20 mila euro a settimana. La sua attività si concentrava sulla vendita di assicurazioni a prezzi molto bassi, sfruttando pratiche fraudolente per trarre profitto illecito.
Un 64enne di Caserta, specializzato in truffe assicurative seriali e con numerosi precedenti alle spalle, era riuscito ad congegnare un sistema, pensato nei minimi dettagli, in grado di assicurargli un guadagno illecito stimato intorno a 20 mila euro a settimana. A smascherarlo sono stati gli. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
