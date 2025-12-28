Asilo nido di Caldine è tempo di trasloco

Scatoloni e valigie pronte all’asilo nido di Caldine, che in queste vacanze dirà addio ai locali di piazza dei Mezzadri. Le operazioni per il trasferimento sono iniziate martedì 23 dicembre e, al rientro dalle vacanze, il servizio riaprirà nell’edificio dell’ex materna di via Faentina. Il trasloco è stato annunciato dall’assessore Francesco Sottili (nella foto) in occasione dell’ultimo consiglio comunale. "Il 5 gennaio è in programma una giornata di pre-inserimento con i bambini - ha detto l’amministratore - mentre il 7 ci sarà la ripresa ufficiale delle attività". La nuova sede accoglierà anche una terza sezione, che si aggiunge alle due già esistenti e potrà ospitare da 15 a 20 bambini in più. 🔗 Leggi su Lanazione.it

